Части речи вопросы , их должно быть 8 ! члены предложения , их должно быть 5 !

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Части речи вопросы , их должно быть 8 ! члены предложения , их должно быть 5 !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Имя  существительное "кто?" ," что?" 2.Имя  прилагательное  "какой?" , "чей?" 3.Имя  числительное   "сколько?",  "который?" , "какой?" 4.Глагол "что  делать?" , "что  сделать?" 5.Наречие "как?" ,"каким  образом?" 6.Причастие "какой?","какая?", "какое?" , "какие?", "что делающий?", "что  делавший?" , "что  сделавший?" 7.Деепричастие "как?"  "каким  образом?" "что  делая?" "что  сделав?" 8.Местоимение  (притяжательные) "чей?" ("чья?" , "чьё?" ,"чьи?") Члены  предложения Главные  члены  предложения: подлежащее  и  сказуемое. Второстепенные  члены  предложения: дополнение,  определение, обстоятельство.
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