Части речи вопросы , их должно быть 8 ! члены предложения , их должно быть 5 !

Гость: Гость:

1.Имя существительное "кто?" ," что?" 2.Имя прилагательное "какой?" , "чей?" 3.Имя числительное "сколько?", "который?" , "какой?" 4.Глагол "что делать?" , "что сделать?" 5.Наречие "как?" ,"каким образом?" 6.Причастие "какой?","какая?", "какое?" , "какие?", "что делающий?", "что делавший?" , "что сделавший?" 7.Деепричастие "как?" "каким образом?" "что делая?" "что сделав?" 8.Местоимение (притяжательные) "чей?" ("чья?" , "чьё?" ,"чьи?") Члены предложения Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.