Как написать план к домашнему соченению,9 класс?????

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Ну например есть у тебя сочинение : Шел человек по лесу . На нем была фуражка и темнозелёная куртка . Вокруг летали бабочки и жуки . По бокам тропинки росли акации и дубы. Пишем 1.Человек в лесу 2. Описание леса. и т.д. Тоесть каждый пункт это определенная фраза по которой можно понять часть сочинения.