Укажите слово , которое пишется без мягкого знака А) похож... В) смееш...ся С)брош... D) прижеч...

Русский язык

Укажите слово , которое пишется без мягкого знака А) похож... В) смееш...ся С)брош... D) прижеч...

Автор: Гость