Укажите слово , которое пишется без мягкого знака А) похож... В) смееш...ся С)брош... D) прижеч...
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Укажите слово , которое пишется без мягкого знака А) похож... В) смееш...ся С)брош... D) прижеч...
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Без мягкого знака пишется слово А)Похож
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