Назовите имя основателя династии Меровингов. Каким одним словом можно назвать а??батов, священников, монахов.
История
Назовите имя основателя династии Меровингов. Каким одним словом можно назвать а??батов, священников, монахов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аббатов, священников, монахов можно назвать иноками.
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