В прошлом году населения города увеличелось на 2% ,а в этом году - на 5% .Сколько жите??ей в городе сейчас ,если два года назад в нем было 40000 жителей?

Математика

В прошлом году населения города увеличелось на 2% ,а в этом году - на 5% .Сколько жите??ей в городе сейчас ,если два года назад в нем было 40000 жителей?

Автор: Гость