В прошлом году населения города увеличелось на 2% ,а в этом году - на 5% .Сколько жите??ей в городе сейчас ,если два года назад в нем было 40000 жителей?

Математика
В прошлом году населения города увеличелось на 2% ,а в этом году - на 5% .Сколько жите??ей в городе сейчас ,если два года назад в нем было 40000 жителей?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый год стало 40800 Во второй 42840
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