Какова цепочка биохимических реакций, приводящих к смене зелёного цвета листьев ?? растений на желтую и красную?

Химия
Какова цепочка биохимических реакций, приводящих к смене зелёного цвета листьев ?? растений на желтую и красную?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленый цвет листьев у растений – следствие того, что их клетки содержат такой пигмент, как хлорофилл. Он поглощает солнечный свет и синтезирует питательные вещества для осуществления жизнедеятельности растительных форм жизни.
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