Что называется инерцией?
Физика
Что называется инерцией?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инерция - свойство тел сохранять состояние покоя или движения, пока внешняя сила не изменит этого состояния.
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