Рассмотрите фотоколлаж и напишите несколько предложений, объединённых темой "Запах Осени". Используйте повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.

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Рассмотрите фотоколлаж и напишите несколько предложений, объединённых темой "Запах Осени". Используйте повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как пахнет осень? Опавшей листвой. Сырым промозглым воздухом. В лесу грибами. Спелыми яблоками и сочными ягодами.  У каждого человека может быть свой "запах осени".Запах детства!
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