Как решать задачу "Математика 1 часть 2 класс башмаков и нефедова" стр 51 №9. решение знаем, а как составить схему нет

Математика

Как решать задачу "Математика 1 часть 2 класс башмаков и нефедова" стр 51 №9. решение знаем, а как составить схему нет

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