Өмір сөзіне синоним

Қазақ тiлi
Өмір сөзіне синоним
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің ойымша өмір сөзіне синоним тіршілік
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» главный герой Евгений Базаров был нигилистом. Надо Евгений Базаров запятыми выделять??
Ответить
Математика
Как решать задачу "Математика 1 часть 2 класс башмаков и нефедова" стр 51 №9. решение знаем, а как составить схему нет
Ответить
Математика
На какое число нужно умножить первый множитель чтобы записать произведение оканчивалась заданными за данными цифрами Заполни пропуски
Ответить
Математика
Петя хочет на свой день рождения угостить гостей пиццей,причем так,чтобы каждому ??з семерых,включая Петю,досталось хотя бы по 3 куска.Каждая пицца...
Ответить
Русский язык
Рассмотрите фотоколлаж и напишите несколько предложений, объединённых темой "Запах Осени". Используйте повествовательные, вопросительные и восклица...
Ответить