ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1)отрезки равны, если равны их ... 2)окружности равны, если равны их... 3)квадраты равны, если равны их ... 4)фигуры равны, если ...
Математика
ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1)отрезки равны, если равны их ... 2)окружности равны, если равны их... 3)квадраты равны, если равны их ... 4)фигуры равны, если ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) отрезки равны, если равны их длины 2) окружности равны, если равны их радиусы/диаметры 3) квадраты равны, если равны их стороны 4) фигуры равны, если одинаковое количествово сторон и они равны.
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