Составьте предложения ,употребив слова в роли подлежащего ,а сказуемое -в форме глагола в прошедшем времени. Слова:ралли,инкогнито,хеппи-энд.
Русский язык
Составьте предложения ,употребив слова в роли подлежащего ,а сказуемое -в форме глагола в прошедшем времени. Слова:ралли,инкогнито,хеппи-энд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инкогнито из Петербурга прибыл в уездный город N. Когда спектакль закончился зрители радовались ,что в конце истории их ждал хеппи - энд . Это ралли было захватывающим .
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