Укажите среди данных произведенний разложение на простые множители числа m+n, если m=777 и n=999? А)2×3 ×37 B)2×3×37 С)2×3×37 D)2×3×37
Математика
Укажите среди данных произведенний разложение на простые множители числа m+n, если m=777 и n=999? А)2×3 ×37 B)2×3×37 С)2×3×37 D)2×3×37
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Эти ответы одинаковы,но неправильны.Проверь правильность написания задание
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