Просклонять существительное Земля лось
Русский язык
Просклонять существительное Земля лось
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Гость:
И.п.земля Р.п. земли Д.п. земле В.п. землю Т.п.землёй П.п. о земле И.п.лось Р.п.лося Д.п.лосю В.п.лося Т.п.лосём П.п. о лосе
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