Решите пример (-7.28)+4.3
Математика
Решите пример (-7.28)+4.3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-7,28)+4,3= -2,98.....
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