Помогите описать КЛИМАТ РИМА!!!! ПОЖАЛУЙСТА! Температура Января и Июля Амплитуда этих температур (Можно не писать я сама посчитаю) Кол-во осадков - (Я уже написала, не надо..) Ветра июля и января (Ну Южные. Северные или сев...
География
Помогите описать КЛИМАТ РИМА!!!! ПОЖАЛУЙСТА! Температура Января и Июля Амплитуда этих температур (Можно не писать я сама посчитаю) Кол-во осадков - (Я уже написала, не надо..) Ветра июля и января (Ну Южные. Северные или северно-северно восточные, это я к примеру) Тип климата- проверьте у меня правильно? - Субтропический,средиземноморский..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура-январь-20 гр.,июль-39гр.,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте предложения ,употребив слова в роли подлежащего ,а сказуемое -в форме глагола в прошедшем времени. Слова:ралли,инкогнито,хеппи-энд.
Математика
Укажите среди данных произведенний разложение на простые множители числа m+n, если m=777 и n=999? А)2×3 ×37 B)2×3×37 С)2×3×37 D)2×3×37
Алгебра