Помогите описать КЛИМАТ РИМА!!!! ПОЖАЛУЙСТА! Температура Января и Июля Амплитуда этих температур (Можно не писать я сама посчитаю) Кол-во осадков - (Я уже написала, не надо..) Ветра июля и января (Ну Южные. Северные или сев...

География

Помогите описать КЛИМАТ РИМА!!!! ПОЖАЛУЙСТА! Температура Января и Июля Амплитуда этих температур (Можно не писать я сама посчитаю) Кол-во осадков - (Я уже написала, не надо..) Ветра июля и января (Ну Южные. Северные или северно-северно восточные, это я к примеру) Тип климата- проверьте у меня правильно? - Субтропический,средиземноморский..

Автор: Гость