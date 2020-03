Сочинение на тему стресс на английском

Гость: Гость:

Почти все в обществе имеют работу. Иметь работу очень важно, поскольку это дает определенный социальный статус, выплачивает заработную плату и поддерживает чувство собственного достоинства. Работа может быть весьма полезной. Тем не менее, многие люди в настоящее время ведут беспокойный образ жизни. Они работают слишком много и мало отдыхают. Это неизбежно приводит к стрессу. Мы часто слышим слово «стресс» в повседневной жизни, хотя и не ясно, что это действительно такое. "Стресс" означает давление и напряжение. Он является часто встречающейся проблемой в современной жизни. К сожалению, слишком много стресса в результате приводит к физическим, эмоциональным и психическим проблемам со здоровьем. Причин для стресса множество. Это не только изнурение на работе и отсутствие времени для отдыха. К факторам стресса также относятся опасные ситуации, трудности дома, развод, потеря близких друзей и т.д. Изменения в лучшую сторону также могут приводить к стрессу. Например, свадьба, рождение ребенок, переезд, поступление в ВУЗ. Конечно, все зависит от того, как человек реагирует. Специалисты советуют не волноваться слишком много, и сохранять спокойствие в любой ситуации. Очень важно пытаться избежать стресса или, по крайней мере, свести его к минимуму. Если диагностировать его на ранних стадиях, то можно легче справиться с этим. Одним из лучших способов борьбы со стрессом является сохранение чувства юмора в сложных ситуациях. Даже врачи соглашаются, что смех является лучшим лекарством от всех болезней. К другим способам справиться со стрессом относятся регулярный досуг и интересные увлечения. Если кто-то чувствует себя подавленным, хорошим решением будет начать занятия йогой или плаванием, езду на велосипеде, вязание, садоводство, живопись и т.д. Все, что может помочь человеку расслабиться и начать новую жизнь, считается полезным. Almost everyone is society has a job to do. Having work is important as it gives certain social status, pays salary and maintains self-esteem. Job can be rather rewarding. However, many people nowadays are leading hectic lifestyles. They work too much and have little breaks. This inevitably leads to stress. We often hear the word “stress” in everyday life, although it is not clear what it really is. “Stress” means pressure and tension. It is a common problem in modern life. Unfortunately, too much stress results into physical, emotional and mental health problems. The reasons for stress are numerous. It’s not only overworking or having no time for rest. Stress factors also include dangerous situations, difficulties at home, divorce, loss of close friends, etc. Changes for the better can also cause stress. For example, getting married, having a baby, moving houses, entering a university. Of course, everything depends on the way a person reacts. Experts advise not to worry too much and stay calm in any situation. It is very important to try to avoid stress or at least to minimize it. When noticed on early stages, it can be fixed easier. One of the best ways to fight stress is to keep a sense of humor in difficult situations. Even doctors agree that laughter is the best medicine for all diseases. Other ways to cope with stress include regular leisure activities and interesting hobbies. If someone feels depressed, a good solution is taking up yoga classes or swimming, bicycling, knitting, gardening, painting, etc. Anything, that can help a person to relax and get a new lease on life, is considered to be helpful. Перевод