Сколько надо сжечь керосина, чтобы вскипятить 22 кг воды, взятой при 20 *C? считая что вся теплота, полученная при сгорании керосина, пойдёт на нагревание воды!
Физика
Сколько надо сжечь керосина, чтобы вскипятить 22 кг воды, взятой при 20 *C? считая что вся теплота, полученная при сгорании керосина, пойдёт на нагревание воды!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=46*10⁶ Джкг m2=22кг t1=100С t2=20С c=4200 Джкг*С qm1=cm2(t1-t2) m1=cm2(t1-t2)q m1=4200*22*8046000000=0,160кг ответ:160г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите! Cоставьте уравнения реакций,идущих до конца,в молекулярном,ионном и со??ращенном ионном виде. Вещество: NaCl+K2CO3
Английский язык
Математика
ПОМОГИТЕ.Написать уравнение параболы,которая пересекает ось абсцисс в точках с а??сциссами x=1 и x=2,а ось ординат в точке с ординатой y=0,5
Русский язык
Математика