Сколько надо сжечь керосина, чтобы вскипятить 22 кг воды, взятой при 20 *C? считая что вся теплота, полученная при сгорании керосина, пойдёт на нагревание воды!

Физика

Сколько надо сжечь керосина, чтобы вскипятить 22 кг воды, взятой при 20 *C? считая что вся теплота, полученная при сгорании керосина, пойдёт на нагревание воды!

Автор: Гость