Помогите! Cоставьте уравнения реакций,идущих до конца,в молекулярном,ионном и со??ращенном ионном виде. Вещество: NaCl+K2CO3

Химия
Помогите! Cоставьте уравнения реакций,идущих до конца,в молекулярном,ионном и со??ращенном ионном виде. Вещество: NaCl+K2CO3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция не происходит, т.к. все вещ-ва- электролиты
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