Найдите x из равенств; Модуль x=5; б). модуль X=0; в). модуль x=1/2.
Математика
Найдите x из равенств; Модуль x=5; б). модуль X=0; в). модуль x=1/2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) |x|=5 x=5 x=-5 б) |x|=0 x=0 в) |x|=1/2 x=1/2 x=-1/2
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