Решите плиз из задачу 1063 система неравенств

Математика
Решите плиз из задачу 1063 система неравенств
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Обозначим первое нечетное число стандартной для него формулой: 2n+1, где n-натуральное число. 2) 2n+3 второе нечетное число. 3) 2n+5 третье нечетное число. 4) Из условия задачи: (2n+1)+(2n+3)<36 4n+4<36 4n<32 n<8 5) Опять же из условия задачи: (2n+3)+2*(2n+5)>49 2n+3+4n+10>49 6n+13>49 6n>36 n>6 6) Оба этих условия выполняются одновременно, поэтому мы получили систему: Единственное подходящее натуральное число 7. 7) Тогда наше искомое первое нечетное число равно: 7*2+1=15 Ответ: 15.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) В метрах: 43дм+93,2см+15,85; б) В сантиметрах: 92м+93,75см+74мм; в) В миллиметрах: 5,653м +2,4см+0,5??м; г) В граммах: 0,08кг+93г. а) В килограм...
Ответить
Математика
Помогите плиззззз умоляю
Ответить
Математика
2 3 1 3=1 пожалуйста помогите
Ответить
Русский язык
Русский язык 2класса Обясни зачение слов. Придумай предложения. Свежий хлеб. Свежая газета. Свежий ветерок. Свежие краски.
Ответить
Английский язык
What does Sally do on Mondays?
Ответить