Решите плиз из задачу 1063 система неравенств

Гость: Гость:

1)Обозначим первое нечетное число стандартной для него формулой: 2n+1, где n-натуральное число. 2) 2n+3 второе нечетное число. 3) 2n+5 третье нечетное число. 4) Из условия задачи: (2n+1)+(2n+3)<36 4n+4<36 4n<32 n<8 5) Опять же из условия задачи: (2n+3)+2*(2n+5)>49 2n+3+4n+10>49 6n+13>49 6n>36 n>6 6) Оба этих условия выполняются одновременно, поэтому мы получили систему: Единственное подходящее натуральное число 7. 7) Тогда наше искомое первое нечетное число равно: 7*2+1=15 Ответ: 15.