Решите плиз уравнение, 2 целых 5/7+х=4 целых 1/2; (х-0,25)+4 целых 1/12=6 целых 1/3; 5 целых 2/3-(х+0,25)= 3 целых 1/6

Математика
Решите плиз уравнение, 2 целых 5/7+х=4 целых 1/2; (х-0,25)+4 целых 1/12=6 целых 1/3; 5 целых 2/3-(х+0,25)= 3 целых 1/6
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×=9/2-19/7 ×=1целая11/14
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