Решите пожалуйста геометрию
Геометрия
Решите пожалуйста геометрию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УголВ внутр.=180-110=70 т.к.сумма углов в треуг-ке=180 поэтому угол А+угол С=180-70=110 но угол А=углу С(РАВНОБЕДР.)=110/2=55 ОТВЕТ-уголА=55 угол С=55 угол В=70 ОТВЕТЫ В ГРАДУСАХ
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