Решите пожалуйста геометрию

Гость: Гость:

УголВ внутр.=180-110=70 т.к.сумма углов в треуг-ке=180 поэтому угол А+угол С=180-70=110 но угол А=углу С(РАВНОБЕДР.)=110/2=55 ОТВЕТ-уголА=55 угол С=55 угол В=70 ОТВЕТЫ В ГРАДУСАХ