Решите пожалуйста геометрию

Геометрия
Решите пожалуйста геометрию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УголВ внутр.=180-110=70    т.к.сумма углов в треуг-ке=180 поэтому  угол А+угол С=180-70=110 но угол А=углу С(РАВНОБЕДР.)=110/2=55 ОТВЕТ-уголА=55    угол С=55   угол В=70 ОТВЕТЫ В ГРАДУСАХ
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