Решите Пожалуйста срочно !!!!!!!!

Геометрия
Решите Пожалуйста срочно !!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Δаов=Δаос угол в=70 угол а=40 угол аdв=90
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