Решите Пожалуйста срочно !!!!!!!!
Геометрия
Решите Пожалуйста срочно !!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Δаов=Δаос угол в=70 угол а=40 угол аdв=90
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