Решите пожалуйста уравнения поэтапно! 1)3х+5х=7 2)1=6х-2х+х 3)7 1/4х-х=9 3/8 4)1:2 7/9=х+4 2/5х 5)(4 1/5:х+1 1/3):2 4/35:4/5=1 8/15 6)4 1/5:1 1/5=2 3/4*4-1 7/18 Помогите пж срочно кто какой может!

Математика

Решите пожалуйста уравнения поэтапно! 1)3х+5х=7 2)1=6х-2х+х 3)7 1/4х-х=9 3/8 4)1:2 7/9=х+4 2/5х 5)(4 1/5:х+1 1/3):2 4/35:4/5=1 8/15 6)4 1/5:1 1/5=2 3/4*4-1 7/18 Помогите пж срочно кто какой может!

Автор: Гость