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решите премер 50x+13x+12x=1.5
Математика
решите премер 50x+13x+12x=1.5
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Гость:
Складываем х 75х=1.5 х=0,02
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