Решите примеры 1) 2/35-2,9х=0,8х-3/14 2) -0,21х-15/56=3/16 +257/800х
Математика
Решите примеры 1) 2/35-2,9х=0,8х-3/14 2) -0,21х-15/56=3/16 +257/800х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/35 - 2.9x= 0.8x - 3/14 -2,9х -0,8х= -3/14 - 2/35 -3,7 х = - 15/70 - 4/70 -3,7х= -19/70 х= -19/70 : (-37/10) = (19*10)/ (70*37) х= 19/259 2/35 - 2,9 * 19/259 = 0,8 * 19/259 - 3/14 2/35 - 551/2590 = 152/2590 - 3/14 (148-551) / 2590 = (152- 555) /2590 -403/2590 = -403/2590 2) -0,21х - 15/56 = 3/16 + 257/800 х -0,21 х - 257/800 х = 3/16 + 15/56 х ( - 21/100 - 257/800) = 21/112 + 30/112 х ( - ( 168+ 257) / 800) = 51/112 -425/800 х = 51/112 - 17/32 х = 51/112 х= 51/112 : (-17/32) = -(51*32) / (112*17)= - (3*2) / ( 7*1) х= - 6/7 -0,21 * (-6/7) - 15/56 = 3/16 + 257/800 * (-6/7) (21*6)/ (100*7) - 15/56 = 3/16 - (257*6)/ (800*7) 9/50 - 15/56 = 3/16 - 771/2800 (252-375) / 1400 = (525-771)/2800 -123/1400 = - 246/2800 -123/1400 = - 123/1400
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