Решите примеры 1) 2/35-2,9х=0,8х-3/14 2) -0,21х-15/56=3/16 +257/800х

Математика
Решите примеры 1) 2/35-2,9х=0,8х-3/14 2) -0,21х-15/56=3/16 +257/800х
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/35   -  2.9x= 0.8x - 3/14 -2,9х -0,8х= -3/14  - 2/35 -3,7 х = - 15/70  -  4/70 -3,7х= -19/70 х= -19/70  :  (-37/10) = (19*10)/ (70*37) х= 19/259 2/35  -  2,9  * 19/259 = 0,8  * 19/259 - 3/14 2/35  -   551/2590  =  152/2590    -  3/14  (148-551) / 2590 = (152- 555) /2590 -403/2590 = -403/2590 2) -0,21х - 15/56 = 3/16  + 257/800 х  -0,21 х -  257/800 х  =  3/16  + 15/56 х ( - 21/100  -  257/800)  = 21/112  +  30/112 х ( -  ( 168+ 257) / 800) = 51/112 -425/800  х  = 51/112 - 17/32  х =  51/112 х=  51/112  : (-17/32) =  -(51*32) / (112*17)= - (3*2) / ( 7*1) х= - 6/7  -0,21  * (-6/7)  - 15/56 =  3/16  + 257/800  *  (-6/7) (21*6)/ (100*7)  - 15/56  = 3/16  - (257*6)/ (800*7) 9/50   - 15/56  =  3/16  -  771/2800 (252-375) / 1400 =  (525-771)/2800 -123/1400  = - 246/2800 -123/1400 = -  123/1400
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