Решите с помощью уравнения задачу: На первой остановке в пустой автобус вошли не??колько человек.На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей- вышли 12 человек,после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек в...

Математика

Решите с помощью уравнения задачу: На первой остановке в пустой автобус вошли не??колько человек.На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей- вышли 12 человек,после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на 1 -ой остановке?

Автор: Гость