Решите уравнение (12б+40+48б-20+10б+10-10б):5=12 решите с поеснениеми и по действиям расписывая !:) вы же хотите 25 баллов!зарание спасибо:)!
Математика
Решите уравнение (12б+40+48б-20+10б+10-10б):5=12 решите с поеснениеми и по действиям расписывая !:) вы же хотите 25 баллов!зарание спасибо:)!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12б+40+48б-20+10б+10-10б):5=12 (60б+30):5=12 90:5=12 18=12 6
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