Решите уравнение (12б+40+48б-20+10б+10-10б):5=12 решите с поеснениеми и по действиям расписывая !:) вы же хотите 25 баллов!зарание спасибо:)!

Математика

Решите уравнение (12б+40+48б-20+10б+10-10б):5=12 решите с поеснениеми и по действиям расписывая !:) вы же хотите 25 баллов!зарание спасибо:)!

Автор: Гость