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Решите уравнение (2 1/12-1 5/6)х=3/4
Математика
Решите уравнение (2 1/12-1 5/6)х=3/4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(1,75-2,5)х=0,75 -1,25х=0,75 х=0,75:-1,25 х=-0,6
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