Решите уравнение 2(x^2 +1) - 4x =0
Алгебра
Решите уравнение 2(x^2 +1) - 4x =0
Ответ(ы):
Гость:
Умножаем 2 на скобку (x^2+1), сначала на x^2 потом на 1, получается квадратное уравнение: 2x^2-4x+2=0 D=4^2-4*2*2=16-16=0, следовательно будет 1 корень x1= 4/4=1 - ответ
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