И это тоже,помогите!

Математика
И это тоже,помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(×-29/31)=1 17/31-18/31 (×-29/31)=30/31 ×=30/31+29/31 ×=59/31=28/31 ×=28/31
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