Решите уравнение 3(x+1)(x-1)=2(x-2)(x+2)+x²2x Найдите значение выражение (3x+4)(9x²-12x+16)-64-3(3x+1)+x??

Алгебра
Решите уравнение 3(x+1)(x-1)=2(x-2)(x+2)+x²2x Найдите значение выражение (3x+4)(9x²-12x+16)-64-3(3x+1)+x??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Видим формулу разности квадратов и пишем 3*(х²-1)  = 2*(х²-4) + х² +2х  Раскрываем скобки 3х² - 3 = 2х²-8 + х²+2х Сокращаем и получаем 2х =5 х = 2,5 - ОТВЕТ
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