Решите уравнение. 9x-x²=0. Пожалуйста, помогите решить данное уравнение и объясните, разбирая весь процесс, как решать. Просто я много прогуливал алгебру, теперь стыдно, пытаюсь помаленьку разбирать все, т.к. хочу стать прогр...

Алгебра
Решите уравнение. 9x-x²=0. Пожалуйста, помогите решить данное уравнение и объясните, разбирая весь процесс, как решать. Просто я много прогуливал алгебру, теперь стыдно, пытаюсь помаленьку разбирать все, т.к. хочу стать программистом. 8 класс. Буду рад новым знаниям.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x-x^2=0 Ну что прогульщик слушай:))Сори если обидел. Выносим один икс за скобку получается x(9-x)=0 Икс первое рано нулю. А 9-x=0; -x=-9 X2=9 Ответ:x1=0;x2=9
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