Решите уравнение. 9x-x²=0. Пожалуйста, помогите решить данное уравнение и объясните, разбирая весь процесс, как решать. Просто я много прогуливал алгебру, теперь стыдно, пытаюсь помаленьку разбирать все, т.к. хочу стать прогр...

Алгебра

Решите уравнение. 9x-x²=0. Пожалуйста, помогите решить данное уравнение и объясните, разбирая весь процесс, как решать. Просто я много прогуливал алгебру, теперь стыдно, пытаюсь помаленьку разбирать все, т.к. хочу стать программистом. 8 класс. Буду рад новым знаниям.

Автор: Гость