Решите уравнение: a) 6x-19=17-3x б)4x-9(x-5)=-10 в) 0,5(2x+2)=4,6-2(3-0,2x)
Алгебра
Решите уравнение: a) 6x-19=17-3x б)4x-9(x-5)=-10 в) 0,5(2x+2)=4,6-2(3-0,2x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 6x-19=17-3x 6х-19-17+2х=0 8х-36=0 8х=36 х=36/8 х=4,5 б)4x-9(x-5)=-10 4х-9х+45+10=0 -5х+55=0 -5х=-55 х=11 в) 0,5(2x+2)=4,6-2(3-0,2x) х+1=4,6-6+0,4х х+1-4,6+6-0,4х=0 0,6х+2,6=0 0,6х= -2,6 х= -2,6/0,6
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