Решите уравнение б)2/11x+5/14=0.45x+1.2 в)2/35-2.9x=0.8-3/14
Математика
Решите уравнение б)2/11x+5/14=0.45x+1.2 в)2/35-2.9x=0.8-3/14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/11х+5/14=0,45х+1,2 2/11+9/20х=1,2-5/14 139/220х=1 13/30 х= 2 112/417 2/35-2.9x=0.8-3/14 -2,9х = 4/5 - 3/14 + 2/35 -2,9х= 9/14 -х=45/203 х= - 45/203
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