Решите уравнение и систему
Алгебра
Решите уравнение и систему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5x^2-8x-4=0 D=(-8)^2-4*5*(-4)=144 x1=(8+12)/10=2 x2=(8-12)/10=-2,5 Ответ: D 2) {5a+5<45-3a {-3a+8>10-a Решим 1-е неравенство: 5a+5<45-3a 5a+3a<45-5 8a<40 a<5 Решим 2-е неравенство: -3a+8>10-a -3a+a>10-8 -2a>2 2a<-2 a<-1 Отобразим решения неравенств на числовых прямых: __________________(5)___________ ////////////////////////////////////// _________(-1)____________________ ///////////////////// x e (-беск.; -1) Ответ:D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Алгебра
Английский язык