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Решите уравнение х^3-х=0
Алгебра
Решите уравнение х^3-х=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^3-x=0 x(x^2-1)=0 x1=0 x^2-1=0 x^2=1 x2=1
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