Решите уравнение, пожалуйста. 1) 2х^2-7+6=0 2) х^2-х=2х-5
Алгебра
Решите уравнение, пожалуйста. 1) 2х^2-7+6=0 2) х^2-х=2х-5
Ответ(ы):
Гость:
1. D=49-4*2*6=1 x₁=(7+1)/4=2 x₂=(7-1)/4=6/4=1,5 2. x²-3x+5=0 D=9-4*5=9-20=-11<0 (Решений нет)
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