Один фермер привёз на рынок 5 тонн ячменя, который он хотел бы продать по 990 зедов з?? тонну, и 6 тонн ржи по 970 зедов за тонну (зед — условная денежная единица). У другого фермера 6 тонн ячменя по 980 зедов за тонну и 7 тонн...

Алгебра

Один фермер привёз на рынок 5 тонн ячменя, который он хотел бы продать по 990 зедов з?? тонну, и 6 тонн ржи по 970 зедов за тонну (зед — условная денежная единица). У другого фермера 6 тонн ячменя по 980 зедов за тонну и 7 тонн ржи тоже по 980 зедов за тонну. Каждый фермер согласен отдать весь свой товар, если итоговая сумма совпадёт с той, которую он намеревался выручить за всю партию. Перекупщик хочет скупить обе партии товара, назначив одни и те же для обоих фермеров цены ячменя и ржи. Какие именно цены он должен назначить, чтобы скупить обе партии товара?

Автор: Гость