Один фермер привёз на рынок 5 тонн ячменя, который он хотел бы продать по 990 зедов з?? тонну, и 6 тонн ржи по 970 зедов за тонну (зед — условная денежная единица). У другого фермера 6 тонн ячменя по 980 зедов за тонну и 7 тонн...
Алгебра
Один фермер привёз на рынок 5 тонн ячменя, который он хотел бы продать по 990 зедов з?? тонну, и 6 тонн ржи по 970 зедов за тонну (зед — условная денежная единица). У другого фермера 6 тонн ячменя по 980 зедов за тонну и 7 тонн ржи тоже по 980 зедов за тонну. Каждый фермер согласен отдать весь свой товар, если итоговая сумма совпадёт с той, которую он намеревался выручить за всю партию. Перекупщик хочет скупить обе партии товара, назначив одни и те же для обоих фермеров цены ячменя и ржи. Какие именно цены он должен назначить, чтобы скупить обе партии товара?
Ответ(ы):
Гость:
Первый фермер хочет получить 5*990+6*970=10770 зедов, а второй 6*980+7*980=12740 зедов пусть перекупщику надо назаначить цену за тонну ячменя х зедов, а за тонну ржи у зедов тогда 5x+6y=10770 6x+7y=12740 решаем эту систему y=(10770-5x)/6 6x+7(10770-5x)/6=12740 36x+7(10770-5x)=76440 36x+75390-35x=76440 x=1050 y=(10770-5*1050)/6=920
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