Отметить части слова в словах снежного,деда,слепили,вчера, глаза,угольки,усы,два,пера.

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Отметить части слова в словах снежного,деда,слепили,вчера, глаза,угольки,усы,два,пера.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снеж-н-ого,дед-а,с-леп-и-л-и,вчера,глаз-а,уголь-к-и,ус-ы,два,пер-а
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