Пожалуйста помогите решить задачу: У Миши 51руб.,а у Кати 43руб.Часть денег они потратили .Причём Катя потратила столько,сколько осталось у Миши,а у неё осталось 15руб.Сколько денег осталось у Миши?

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу: У Миши 51руб.,а у Кати 43руб.Часть денег они потратили .Причём Катя потратила столько,сколько осталось у Миши,а у неё осталось 15руб.Сколько денег осталось у Миши?

Автор: Гость