Зная, что 632*38 =24016, Назовите значение выражении: 63,2*38; 632*3,8; 6,32*38; 632*0,38; 6,32*3,8; 0,632*0,38; По??огите пожалуйста
Математика
Зная, что 632*38 =24016, Назовите значение выражении: 63,2*38; 632*3,8; 6,32*38; 632*0,38; 6,32*3,8; 0,632*0,38; По??огите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
2401,6;2401,6;240,16;240,16;24,016;0,24016
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