4 тапсырма помогите пожалуйста надо составить вопросы
Қазақ тiлi
4 тапсырма помогите пожалуйста надо составить вопросы
Ответ(ы):
Гость:
Айша Ғарифқызы кім?. .................. Ол қайда дуниеге келген? .................. Ол қайда оқыды? ................ Айша Ғарифқызы қандай көрмелерге қатысты .............. Онын кандай туындыларын білесін? .............. Онын қандай марапаттаулары бар.? .............
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