Через точку, данную внутри окружности надо провести хорду так, чтобы она в точке д??лилась пополам. Нужен рисунок.

Геометрия
Через точку, данную внутри окружности надо провести хорду так, чтобы она в точке д??лилась пополам. Нужен рисунок.
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