Через точку, данную внутри окружности надо провести хорду так, чтобы она в точке д??лилась пополам. Нужен рисунок.

Геометрия

Через точку, данную внутри окружности надо провести хорду так, чтобы она в точке д??лилась пополам. Нужен рисунок.

Автор: Гость