Какое из событий произошло раньше остальных? 1) подавление «Пражской весны» 2) арест и казнь Л. П. Берии 3) «Ленинградское дело» 4) расстрел рабочих в г. Новочеркасске

История

Какое из событий произошло раньше остальных? 1) подавление «Пражской весны» 2) арест и казнь Л. П. Берии 3) «Ленинградское дело» 4) расстрел рабочих в г. Новочеркасске

Автор: Гость