Какое из событий произошло раньше остальных? 1) подавление «Пражской весны» 2) арест и казнь Л. П. Берии 3) «Ленинградское дело» 4) расстрел рабочих в г. Новочеркасске
История
Какое из событий произошло раньше остальных? 1) подавление «Пражской весны» 2) арест и казнь Л. П. Берии 3) «Ленинградское дело» 4) расстрел рабочих в г. Новочеркасске
Ответ(ы):
Гость:
2 потому-что она Берия 3 жила очень давно
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