Составить рассказ от имени путешественника посетившиго Пирей и Афины срочно пж

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Пирей – главный морской порт Греции. Собственно ехать в него у меня не было никакого желания, первая ассоциация у меня при слове Пирей была большой промышленный порт, в котором туристу делать абсолютно нечего.Однако скажу спасибо турагентству, которое устраивало мне поездку в Афины. Именно они посоветовали нам посетить Пирей. Конкретно порт Микролимани, в котором базируется рыбацкий флот, а по берегу порта расположены рыбные рестораны готовые угостить туриста отменными блюдами из морепродуктов.У подножия Акрополиса находится древнегреческая Агора, древний центр торговой и гражданской жизни Афин, где когда-то прогуливались и вели беседы великие философы Сократ и Платон. Пространство Агоры усеяно многочисленными руинами древних зданий, включая Театр Диониса, где проходили первые представления произведений Эсхила, Софокла и Еврипида. Одно восстановленное здание датируется 200 годами до н. э. , это Стоа Атталос. Стоа на первом этаже сейчас находится музей, содержащий артефакты за всю 5000 историю Афин. АГОРА – рыночная площадь античного города, центр общественной, экономической, судебной, политической жизни. Традиционное месторасположение – центр города под открытым небом, была окружена зданиями святилищ города, торговыми рядами. Самой знаменитой является Агора Афин, расположенная недалеко от Акрополя. С юга она граничит со скалой Ареопага, с запада – с холмом Агоры и храмом Гефеста. Ее называют древней или греческой Агорой, восточнее расположена римская Агора . В центральной части Агоры находился храм Леокория, жертвенник Двенадцати Богов, храм и алтарь Ареса. Здесь же располагался сооруженный Агриппой Одеон, который сначала использовался для театральных представлений, а потом стал местом проведения дискуссий и лекций. В западной части Агоры были построены административные сооружения. Круглое в плане здание Пританей использовалось для заседаний пританов, руководивших повседневной жизнью города. Недалеко был храм Матери богов, Метроон , в котором хранился государственный архив. Галерея Зевса Элевфериу, использовавшаяся для политических и философских бесед, была украшена по фасаду дорической колоннадой, а внутри – ионической. Рядом были возведены Храм Аполлона Патрооса(Отчего), Храм Зевса Фратрия и Афины Фратрии. Недалеко располагался Булевтерий– городской совет, построенный на месте старого здания. Булевтерий – прямоугольный зал с расположенными амфитеатром местами, имел крышу и портик, где были установлены высеченные на камне законы государства. В восточной части Агоры находился Юго-восточный Портик и библиотека. Крупным сооружением была стоя Аттала (галерея) , названная в честь царя Пергама Аттала II. Стоя Аттала представляла собой двухэтажное здание. Первый этаж был двухнефным, второй – однонефным. Имела двойную колоннаду: по фасаду шли дорические колонны, внутри – ионические. В южной части Агоры находились Средняя стоя, здание Гелиеи (от имени бога Гелиоса) – народного суда. Храм бога Гефеста – наиболее сохранившееся сооружение Агоры