Периметр прямокутника дорівнює 28см, а його площа 40см2. Знайти сторони прямокутник??.

Алгебра
Периметр прямокутника дорівнює 28см, а його площа 40см2. Знайти сторони прямокутник??.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Придётся решать систему двух уравнений: х + у = 14 ху = 40  ( х и у - стороны прямоугольника) Сделаем подстановку: х = 14 - у у(14 - у) = 40 14у - у² = 40 у² -14 у +40 = 0 По т. Виета у1 = 10 и у2 = 4                     х1 = 4    и  х2 = 10 Ответ: 10 и 4
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