Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
(5,1+3,25x)×6 решите уравнение
Математика
(5,1+3,25x)×6 решите уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(5,1+3,25x)×6=30,6+19,5x ==============
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста 8x/9=16/9
Ответить
История
Составить рассказ от имени путешественника посетившиго Пирей и Афины срочно пж
Ответить
Алгебра
Периметр прямокутника дорівнює 28см, а його площа 40см2. Знайти сторони прямокутник??.
Ответить
Математика
Айсен живет на третьем этаже,аУолан на шестом.Нюргун живет между ними.На каком этаже живет Нюргун?
Ответить
Математика
За день мастер делает 3 окна а другой 4окна сколко дней сделать 70окон
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск