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Помогите пожалуйста 8x/9=16/9
Математика
Помогите пожалуйста 8x/9=16/9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8x=16 x=16/8 x=2 ......................
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